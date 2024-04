Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Einsatz in Hamburg-Hummelsbüttel hat die Polizei am Montag einen jungen Mann festgenommen. Nach Angaben der Polizei waren die Beamten einem Hinweis zum illegalen Waffenbesitz nachgegangen und hatten eine Wohnung durchsucht. Dabei waren auch Beamte des Sondereinsatzkommandos (SEK) vor Ort. Der junge Mann wurde festgenommen und in Handschellen abgeführt. Weitere Angaben zum Einsatz konnte die Polizei zunächst nicht machen.