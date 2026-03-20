Junger Mann und Teenager bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kleve (dpa/lno) –

Beim Aufprall an einem Baum sind ein junger Autofahrer und sein jugendlicher Beifahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei überholte der 18 Jahre alte Fahrer mit seinem sogenannten Leichtfahrzeug am Donnerstagabend bei Kleve einen Radfahrer, als er beim Wiedereinscheren nach rechts die Kontrolle über das Auto verlor.

Er sei nach links von der Fahrbahn abgekommen, wo das Auto gegen einen Baum gestoßen sei. Der Fahrer und sein 16 Jahre alte Beifahrer sollen sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt haben. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar.