Junger Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Heide

Heide (dpa/lno) –

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Heide ist am Samstagabend ein junger Mann so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus gestorben ist. Der 21-Jährige war mit einem älteren Mann vor einem Lokal in der Innenstadt in Streit geraten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Männer hätten sich gegenseitig schwere Verletzungen zugefügt.

Der 21-Jährige musste reanimiert werden, Rettungskräfte brachten ihn ins Westküstenklinikum. Dort starb er dann aber. Der zweite Beteiligte, ein 30-Jähriger aus Hamburg, wurde schwer verletzt. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

Hintergründe und weitere Einzelheiten der Auseinandersetzung waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei wies darauf hin, dass sie aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine weiteren Auskünfte geben werde.