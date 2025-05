Junge Talente für Musicals in Hamburg gesucht

Hamburg (dpa/lno) –

Nachwuchstalente aufgepasst: Wer schon immer davon geträumt hat, auf der großen Bühne zu stehen und zu tanzen wie Michael Jackson oder wie ein Löwe in Disneys «König der Löwen» zu brüllen, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Die Stage Entertainment lädt am 10. Mai zum großen Kindercasting-Tag in der Kehrwieder ein, wie das Unternehmen mitteilte.

Gesucht werden Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren, die Lust haben, Teil der beiden Shows zu werden – ganz gleich, ob mit Vorerfahrung oder nicht: «Wir freuen uns auf alle Kinder, die sich bei uns bewerben. Jedes Kind ist willkommen, niemand muss bereits ein kleiner Popstar sein!», betonte Jana Nagy, Künstlerische Leitung für Kinderdarstellende im Stage Theater an der Elbe. «Wir achten vor allem auf Charakter, Persönlichkeit und Entwicklungspotenzial – Kann das Kind gut zuhören? Versucht es, Vorgaben umzusetzen? Wie anpassungsfähig ist es bereits? Das alles spielt eine Rolle.»

Ob zu den legendären Songs der Jackson 5 wie «ABC», «I Want You Back», oder als Simba und Nala zu «Ich will jetzt gleich König sein» – beim Kindercasting werde gesungen, getanzt und die Bühne zum Leben erweckt. In lockerer Atmosphäre können die Kids zeigen, was in ihnen steckt. Eine Anmeldung per Mail, WhatsApp oder TikTok vorab ist erforderlich.