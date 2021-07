Junge Polizisten und Polizistinnen werden vereidigt

Boris Pistorius (SPD). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Oldenburg (dpa/lni) – Mehr als 600 junge niedersächsische Polizisten und Polizistinnen legen am heutigen Freitag (11.00 Uhr) in Oldenburg den Eid auf das Grundgesetz ab. Die Zeremonie findet nach Angaben der Polizeiakademie Niedersachsen erstmals seit 30 Jahren wieder unter freiem Himmel statt – auf einem Sportplatz. Erwartet wird auch Innenminister Boris Pistorius (SPD). Niedersachsen bildet seinen Polizeinachwuchs an der Akademie mit den Studienorten Oldenburg, Nienburg und Hann. Münden aus. Der Ausbildungsjahrgang, der nun vereidigt wird, hat das Studium im Jahr 2020 begonnen. Es sind 269 Frauen und 341 Männer. 86 von ihnen haben einen Migrationshintergrund.

© dpa-infocom, dpa:210715-99-397800/2