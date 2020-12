Junge Nachbarin mit Fußtritten getötet: Urteil rechtskräftig

Ein Richterhammer auf einer Richterbank. Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Verurteilung eines 35-Jährigen für den Mord an einer Frau in Hamburg-Eimsbüttel an Ostern 2019 ist rechtskräftig. Nach Zustellung des 135 Seiten umfassenden schriftlichen Urteils wurde die für den Angeklagten eingelegte Revision am Montag zurückgenommen, wie das Hanseatische Oberlandesgericht am Dienstag mitteilte. Das Landgericht hatte den Mann am 2. Juli zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Nach Überzeugung der Strafkammer hatte sich der Mann des Mordes in Tateinheit mit versuchter Vergewaltigung einer 22-Jährigen schuldig gemacht. Demnach griff der polnische Bauarbeiter am späten Ostermontag 2019 seine Nachbarin in einem Mehrfamilienhaus an. Er zwang sie in seine Wohnung, um sie zu vergewaltigen. Als sich die 22-Jährige wehrte und um Hilfe schrie, habe er der Frau mehrfach minutenlang auf den Hals getreten, bis sie erstickte.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten am 2. Juli auch wegen vorsätzlicher Körperverletzung einer anderen Frau. Seine langjährige Lebensgefährtin habe er am 6. August 2018 so heftig geschlagen, dass sie für mehrere Tage im Krankenhaus lag.

Polizeimitteilung vom 23.4.2019