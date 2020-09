Junge Mutter erwürgt: Verteidiger fordert milde Strafe

Auf der Richterbank liegt am ein Richterhammer aus Holz. Foto: Uli Deck/dpa/Illustration/Archivbild

Kiel/Rendsburg (dpa/lno) – Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer jungen Mutter in einem Rendsburger Hotel hat der Verteidiger vor dem Kieler Landgericht eine deutlich mildere Strafe als die Staatsanwaltschaft gefordert. Anklägerin und Nebenklagevertreter hatten für den Vater des gemeinsamen Kindes 13 Jahre Haft wegen Totschlags beantragt. Dagegen ging der Verteidiger am Mittwoch von Körperverletzung mit Todesfolge in minder schwerem Fall aus. Er beantragte eine Strafe im niedrigeren einstelligen Bereich, ein konkretes Strafmaß nannte er nicht. Das Schwurgericht wollte das Urteil noch am Nachmittag verkünden.

Laut Anklage erwürgte der aus Tunesien stammende Mann seine Ex-Lebensgefährtin in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 2020 im Streit um den gemeinsamen kleinen Sohn. Der 25-Jährige sei unzufrieden gewesen, dass die 28-jährige Mutter das alleinige Sorgerecht für das Kind hatte und es taufen ließ. Sie hatte sich nach wiederholten schweren Übergriffen von ihm getrennt und ein Gewaltschutzabkommen erwirkt.

Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte gestand das Verbrechen zu Prozessbeginn. In seinem Schlusswort bat er die Mutter des Opfers um Entschuldigung.