Junge Meeresschildkröte auf Sylt gefunden

Sylt (dpa) –

Auf Sylt ist eine lebende Meeresschildkröte am Stand von Kampen entdeckt worden. Das am Sonntag gefundene Tier wird nun im Sylt Aquarium aufgepäppelt. Aller Voraussicht nach handelt es sich um eine Unechte Karettschildkröte, wie der Leiter des Aquariums Stefan Köster der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Schildkröte ist demnach etwa zwei bis drei Jahre alt und damit zu jung, um das Geschlecht zu bestimmen. Die Panzerlänge einer Unechten Karettschildkröte kann etwas mehr als einen Meter betragen. Zuvor hatte der «SHZ» berichtet.

Die jetzt gefundene Schildkröte wurde nach Angaben Kösters vom Seehundjäger ins Aquarium gebracht. Gefunden haben sollen es Urlauber, die den Seehundjäger informiert haben.

Tierärztliche Untersuchungen stehen an

«Dem Tier geht es soweit gut», sagte Köster. Am Dienstag sei es erstmals gefüttert worden und es habe gierig Fischfilet gefressen. Am Freitag sollen die tierärztlichen Untersuchungen beginnen, sagte Köster. Dann werde die Schildkröte beispielsweise geröntgt und ein Blutbild erstellt. Vermutlich habe die Schildkröte eine Lungenentzündung – wie Tiere, die in den vergangenen Jahren auf Sylt entdeckt wurden. Dies bemerke man daran, dass sie versuche zu tauchen und es nicht funktioniere.

Nicht die einzige Meeresschildkröte in den vergangenen Wintern

In den vergangenen Wintern wurden bereits mehrfach Unechte Karettschildkröten auf Sylt angespült. Sie wurden ebenfalls ins Sylt Aquarium gebracht. «2023 haben wir eine Schildkröte aufgenommen. Im Winter 2024/25 haben wir 2 Tiere aufgenommen», sagte Köster. Die Schildkröten blieben aber nicht dauerhaft im Aquarium und seien auch nicht im Ausstellungsbereich zu sehen. So wurden die drei Tiere der vergangenen Jahre in Frankreich ausgewildert. Und auch die aktuell gefundene Schildkröte soll dort – «wenn alles gut läuft» – im Sommer wieder in die Freiheit entlassen werden.

Art ist weltweit gefährdet

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Meeresschutz ist die Unechte Karettschildkröte die häufigste Meeresschildkrötenart. Sie kommt demnach in allen großen Ozeanen und im Mittelmeer vor. «Mitunter gelangen diese Schildkröten auch in die Nordsee», teilt die Stiftung auf ihren Internetseiten mit. Jungtiere werden meist von Strömungen hierher verdriftet. «Während der Wintermonate ist das wegen der niedrigen Wassertemperaturen kritisch für die Tiere.»

Unechte Karettschildkröten sind weltweit gefährdet. Die Populationen im Nordpazifik und im Mittelmeer sind auf der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation als nicht gefährdet eingestuft. Hier nehmen die Bestände nach Angaben der Deutschen Stiftung Meeresschutz jeweils zu, während der Gesamtbestand der Art zurückgeht.