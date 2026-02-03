Junge Männer verirren sich im Kino – Polizei hilft

Osnabrück (dpa/lni) –

Zwei 19-Jährige haben sich in einem Kino in Osnabrück verlaufen und versehentlich eingesperrt. Die beiden wählten am Sonntagabend den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Zuerst hatte der NDR berichtet.

Demnach waren die beiden jungen Männer in einem Treppenhaus und wollten über den Keller ins Parkhaus gehen. Das habe aber nicht geklappt – stattdessen landeten sie laut Polizei in einem Mitarbeiterbereich. Dort kamen sie eigenständig nicht mehr heraus und wählten schließlich den Notruf. Durch eine Scheibe konnten die 19-Jährigen die Einfahrt des Parkhauses sehen und der Polizei ungefähr beschreiben, wo sie eingesperrt waren.

Die Beamten informierten Mitarbeiter des Kinos, die dann die Tür aufschlossen. Nach rund einer Dreiviertelstunde waren die beiden jungen Männer befreit und konnten dann den richtigen Weg zum Parkhaus nehmen.