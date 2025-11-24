Junge Männer nach Überfall auf Tankstelle in Haft

Ascheberg (dpa/lno) –

Zwei Tage nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Ascheberg (Kreis Plön) hat die Polizei zwei junge Männer gefasst und möglicherweise eine ganze Serie von Straftaten aufgeklärt. Beamte nahmen die 19- und 23-Jährigen am Samstag fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Am vergangenen Donnerstag hatten zwei maskierte Männer beim Überfall auf eine Tankstelle Geld und Zigaretten erbeutet. Dabei bedrohten sie eine Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe – wahrscheinlich einer Schreckschusswaffe – und einem Messer.

Zeugenhinweis bringt Polizei auf Spur der Verdächtigen

Ein Zeugenhinweis habe zu den beiden jungen Männern geführt, die zunächst in den Polizeigewahrsam in Kiel gebracht wurden. Am Sonntag erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Raubes sowie des Verdachts des gemeinschaftlichen schweren Bandendiebstahls in 21 Fällen.

Ermittlungen in rund 100 Fällen von Diebstahl aus Autos

Gegen die Verdächtigen wurden bereits weitere Strafverfahren geführt. Dabei geht es um eine Serie von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen in der Zeit von September bis November 2025 in den Kreisen Plön und Segeberg. Tatorte waren nach Polizeiangaben unter anderem Trappenkamp, Bornhöved, Tensfeld, Blekendorf, Probsteierhagen und Plön.

Die beiden Männer stehen im Verdacht, aus unverschlossenen Autos Wertgegenstände gestohlen zuhaben, darunter Bargeld, Bankkarten und Zigaretten. Die Kriminalpolizei Plön ermittelt in rund 100 Fällen.