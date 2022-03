Junge Männer liefern sich illegales Autorennen

Oldenburg (dpa/lni) –

Zwei junge Männer haben sich ein illegales Autorennen in der Oldenburger Innenstadt geliefert. Die beiden 19- und 20-Jährigen waren in der Nacht zum Sonntag mit hoher Geschwindigkeit und zeitweilig auch nebeneinander auf beiden Fahrstreifen stadteinwärts unterwegs, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten die Beamten alarmiert. An einer Kreuzung kam den beiden nebeneinander fahrenden Rasern ein Auto entgegen. Der Fahrer dieses Wagens konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Die Polizei schnappte die beiden jungen Männer und beschlagnahmte ihre Führerscheine.