Junge Liberale fordern nach Wahlschlappe Neuanfang für FDP

Hannover (dpa/lni) –

Nach der FDP-Schlappe bei der Landtagswahl haben die Jungen Liberalen zu einer Erneuerung der Partei in Niedersachsen aufgerufen. «Was wir jetzt brauchen, ist ein echter Neuanfang mit echten neuen Köpfen», sagte die Landesvorsitzende der FDP-Jugendorganisation, Nadin Zaya, beim 82. Landeskongress der Jungen Liberalen am Samstag in Hannover. Für das nächste Ziel, den Wiedereinzug in den Landtag 2027, brauche es ein neues Team. Nun stehe der FDP in der außerparlamentarischen Opposition eine «Mammutaufgabe» bevor, sagte Zaya.

Die FDP kam bei der Landtagswahl laut des vorläufigen amtlichen Endergebnisses auf 4,7 Prozent. Die Liberalen verpassten damit den Wiedereinzug in den Landtag. Für die Partei ist es das schlechteste Ergebnis seit rund 20 Jahren.

Zaya nannte das Abschneiden der FDP ein «katastrophales Ergebnis». Aus ihrer Sicht seien mehrere Gründe dafür ausschlaggebend gewesen. Die Landesvorsitzende nannte in ihrer Rede etwa unverständliche Wahlplakate und eine Zweitstimmenkampagne im Wahlkampfendspurt, die falsch gewesen sei. «Wir haben es in diesem Wahlkampf nicht geschafft, über die Mittelmäßigkeit hinauszuwachsen, die wir bei unseren politischen Gegnern immer angeprangert haben.»