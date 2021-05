Junge Kuh auf Abwegen verwüstet Terrasse in Billstedt

Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Eine ausgebüxte Kuh hat im Hamburger Stadtteil Billstedt auf einer Terrasse Chaos angerichtet, die Terrassenmöbel zerstört und Blumen zertrampelt. Nach einem «illegalen Grenzübertritt von Schleswig-Holstein» sei die junge Kuh am Donnerstagnachmittag in der Großsiedlung Mümmelmannsberg unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen. Zuvor war das Tier gemeinsam mit einer weiteren Kuh von der Weide in Havighorst (Kreis Stormarn) entlaufen. Der zuständige Bauer fing die zweite Kuh ein, während sich die erste Übeltäterin auf den Weg nach Mümmelmannsberg machte.

Zum Schrecken einer Anwohnerin lief die Kuh dort über die Terrasse und zerstörte dabei Möbel und die angepflanzten Blumen. Anschließend konnte das Tier aber unversehrt mit einem Hänger auf die etwa einen Kilometer Luftlinie entfernte Weide zurückgebracht werden.

