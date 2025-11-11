Junge Kieler ringen Bern nieder – Serie in Europa hält

Bern (dpa/lno) –

Die Handballer des THW Kiel haben ihre Erfolgsserie in der European League fortgesetzt. Beim BSV Bern in der Schweiz gewann der Rekordmeister 35:27 (18:16). Damit behaupteten die Kieler mit 6:0 Zählern Platz eins in der Gruppe B. Mit neun Treffern war Elias Ellefsen á Skipagøtu bester Werfer der Norddeutschen.

Die Kieler mussten bei ihrem Gastspiel in der Alpenrepublik auf fünf Stammkräfte verzichten. Dafür rückten Rasmus Ankermann, Johan Rohwer (beide 18 Jahre alt), Ben Szilagyi (19) und Jesse Dahmke (21) in den Kader von Trainer Filip Jicha. Rückraumspieler Ankermann stand ebenso in der Startaufstellung wie der 20 Jahre alte Torhüter Leon Nowottny.

In dieser Zusammenstellung tat sich der THW sehr schwer. Dazu scheiterten die Norddeutschen immer wieder am Berner Schlussmann Matthieu Seravalli. So gingen die Gastgeber in der 17. Minute mit 12:9 in Führung. Zur Pause hatte Kiel den Rückstand aber wieder in eine Zwei-Tore-Führung gedreht. Im zweiten Abschnitt behaupteten die Norddeutschen gegen biedere Schweizer ihren Vorsprung. So konnte Nationaltorhüter Andreas Wolff über die ganze Spielzeit hinweg auf der Bank bleiben.