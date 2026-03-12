Junge hat Schulbücher, Pausenbrot und 5.000 Euro im Ranzen

Osnabrück (dpa/lni) –

Mit 5.000 Euro im Schulranzen hat ein siebenjähriger Grundschüler aus dem Landkreis Osnabrück seine Mitschüler überrascht – und seine Lehrerin. Das Geld steckte am Mittwochmorgen in bar in einem Briefumschlag, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder sollten die Geldscheine bewundern können – und der Siebenjährige wurde nach Einschätzung der Beamten «zum beliebtesten Schüler des Vormittags».Der Junge hatte die Scheine zu Hause entdeckt und wollte sie seinen Mitschülern zeigen. Diese durften sich die Geldscheine anschauen und auch einmal anfassen und daran riechen – um sich einmal reich fühlen zu können. Kein Wunder: «Wann sieht man schließlich so viel Geld auf einem Haufen?», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Eine Lehrerin wurde auf den ungewohnten Unterrichtsinhalt aufmerksam und informierte die Polizei.

Die Beamten klärten den Vorfall schließlich: Das Geld gehörte den Eltern, die es für den Kauf eines Autos von der Bank geholt hatten. Die 5.000 Euro wurden der Familie übergeben. «Eltern glücklich, Sohnemann glücklich, Mitschüler begeistert», urteilte die Polizei.