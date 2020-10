Junge Frau wird bei rassistischem Angriff in Bremen verletzt

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Drei Männer haben eine 20-jährige Bremerin rassistisch beleidigt und am Kopf verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, beschimpften und beleidigten die alkoholisierten Männer im Alter von 26, 45 und 49 Jahren die Frau aufgrund ihrer Hautfarbe. In einem Nachtbus sollen sie die Frau am späten Freitagabend zudem geschlagen und getreten haben. Als die Busfahrerin den Bus stoppte, gingen die Angriffe im Freien weiter.

«Die Täter sollen mindestens einmal gegen den Kopf und Oberkörper der inzwischen am Boden liegenden Frau getreten haben», hieß es. Zeugen eilten der 20-Jährigen zur Hilfe und riefen die Polizei. Die Frau wurde mit Kopfverletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Einsatzkräfte nahmen das Trio in der Nähe des Tatortes fest und leiteten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ein.

Mitteilung der Polizei