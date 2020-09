Feuerwehrfahrzeug im Sonnenuntergang. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Großhansdorf (dpa/lno) – Eine 18-Jährige ist bei einem Feuer in Großhansdorf im Kreis Stormarn ums Leben gekommen. Die Leiche der jungen Frau sei bei den Löscharbeiten gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Eine weitere in dem Haus lebende Frau konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Das Feuer in dem Einfamilienhaus war den Angaben zufolge am Donnerstag aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschft