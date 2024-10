Junge Frau springt aus fahrendem Taxi und wird angefahren

Bremen/Arsten (dpa) –

Auf einem Autobahnzubringer bei Bremen ist eine Frau bei einer Geschwindigkeit von etwa 60 bis 80 Kilometern pro Stunde aus einem fahrenden Taxi gesprungen. Wie die Polizei in Bremen mitteilte, wurde die 22-Jährige am frühen Morgen anschließend von einem Auto angefahren. Sie wurde «mit vermutlich inneren Verletzungen und Schürfwunden» in eine Klinik gebracht, hieß es in der Mitteilung weiter. Lebensgefahr bestand demzufolge nicht.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war die alkoholisierte Frau mit Freundinnen in das Taxi eingestiegen und auf dem Heimweg. Als letzter Fahrgast öffnete sie auf dem Autobahnzubringer Arsten stadtauswärts plötzlich die hintere Autotür und rollte auf den rechten Fahrstreifen. Sie stand zunächst auf und ging zurück in Richtung Stadt, wurde dann aber von einem Auto angefahren und stürzte. Die 62 Jahre alte Fahrerin erlitt einen Schock.

Nach Angaben der Polizei wollte die junge Frau doch nicht mehr nach Hause, sondern bei einer Freundin übernachten. Gegen die 22-Jährige wird nun unter anderem wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.