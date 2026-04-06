Junge Fahrerin kollidiert auf A1 mit Baum und stirbt

06. April 2026 9:10
Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall ohne weitere Beteiligte. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa
Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall ohne weitere Beteiligte. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Altenkrempe (dpa/lno) –

Eine 25-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall auf der A1 nahe Altenkrempe (Kreis Ostholstein) ums Leben gekommen. Die junge Frau sei am frühen Ostersonntagabend auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Dabei sei sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. 

Das Auto habe sich überschlagen und sei anschließend gegen einen Baum geprallt. Die 25-Jährige starb noch an der Unfallstelle. An dem Unfall waren laut Polizei keine anderen Menschen beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:260406-930-910221/1

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