«Junge aus der Region»: Meppen holt Angreifer Janssen

Meppen (dpa/lni) –

Der SV Meppen hat den Mittelstürmer Marek Janssen vom Regionalliga-Aufsteiger Blau Weiß Lohne verpflichtet. Der Fußball-Drittligist stattete den 25-Jährigen mit einem Vertrag bis zum Sommer 2024 aus, wie der Club am Donnerstag mitteilte. In der Regionalliga erzielte der Angreifer zuletzt in 13 Partien acht Treffer. «Mit seinem körperbetonten Spiel und seiner Torgefahr, die von ihm ausgeht, wird er uns verstärken. Besonders schön ist, dass Marek dazu noch ein Junge aus der Region ist», wurde Sportvorstand Heiner Beckmann nach der Vertragsunterzeichnung in einer Mitteilung zitiert.