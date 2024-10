Jungbullen laufen über Autobahn 7

Flensburg (dpa/lno) –

Zwei Jungbullen haben auf der Autobahn 7 bei Flensburg für massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die beiden Tiere seien am Vormittag vermutlich durch einen Zaun durchgebrochen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle. In der Folge sei die A7 bei Oeversee in beide Richtungen für knapp zwei Stunden gesperrt worden. Zuvor hatten Medien berichtet

Die Sperrung hat auch auf der Bundesstraße 200 für ordentlich Verkehrschaos gesorgt, wie der Sprecher sagte. Elf Streifenwagen seien im Einsatz gewesen. Den Beamten sei es gelungen, eines der Tiere auf einen Schrottplatz nahe der Autobahn zu treiben. Bei dem anderen Jungbullen sei dies erfolglos geblieben. Letztlich habe ein Polizist das Tier deshalb erschossen.

Anrufer hatten gegen 11.20 Uhr die herumlaufenden Jungbullen gemeldet. Die A7 konnte gegen 14.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.