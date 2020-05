Jung und Ewerton fehlen HSV noch länger

HSV-Spieler Gideon Jung. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss noch längere Zeit auf seine verletzten Defensivspieler Gideon Jung und Ewerton verzichten. Dagegen wird Ersatztorwart Julian Pollersbeck (25) in den nächsten Tagen mit einem Aufbautraining wieder beginnen, wie der Verein am Montag mitteilte. Der 25-jährige Jung laboriert an einer Muskelverletzung im Hüftbereich, der Brasilianer Ewerton (31) hat Innenband-Probleme am Knie. Pollersbeck wird wegen einer Reizung des Sprunggelenks behandelt. Das Trio war am vergangenen Freitag aus dem Quarantäne-Trainingslager des Clubs in Herzogenaurach vor dem Spiel am Sonntag bei der SpVgg Greuther Fürth (2:2) abgereist und nach Hamburg zurückgekehrt.

