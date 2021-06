Jung-Uhu in Dannenberg mitgenommen

Ein Uhu-Junges sitzt in seinem Nest. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Lüneburg (dpa/lni) – In der Brandruine am Marktplatz von Dannenberg ist ein kleiner Uhu entwendet worden. Ein Paar Uhus ziehe dort derzeit seinen Nachwuchs groß, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Jungtiere sind bereits flügge, werden jedoch von den Eltern versorgt.

Eine Zeugin erstattete Anzeige, weil eine Frau am Mittwochabend eines der Jungtiere mitgenommen haben soll. Das Tier saß zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden unterhalb der St. Johanniskirche. Die Naturschutzbehörde beim Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde eingeschaltet.

