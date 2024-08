Jugendlicher soll zwei Kinder attackiert und verletzt haben

Hildesheim (dpa/lni) –

Ein Jugendlicher soll zwei Kinder an einer Bushaltestelle in Hildesheim attackiert und verletzt haben. Ein Mädchen kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der unbekannte Angreifer soll am Donnerstag telefonierend an den beiden Zehnjährigen vorbeigegangenen sein und zunächst dem Mädchen in den Rücken getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Danach soll er den Jungen gegen die Brust geschlagen und geschubst haben. Das Kind stürzte zu Boden. Laut Polizei drohte der Jugendliche den Kindern weitere Gewalt an und verschwand zwischen zwei Häuserblocks.

Der Junge klagte über Schmerzen im Brustbereich. Es gab von der Polizei keine Informationen dazu, wie es dem Mädchen aktuell geht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der mutmaßliche Anlass des brutalen Übergriffs völlig nichtig, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Tatverdächtige soll 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.