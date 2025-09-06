Jugendlicher mit Stichwunde ins Krankenhaus gebracht

Kaltenkirchen (dpa/lno) –

Nach einem Streit im Kreis Segeberg ist ein Jugendlicher mit einer Stichverletzung im Bauch ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war in der Nacht auf Samstag in Kaltenkirchen ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen ausgebrochen. Laut eines Sprechers der Polizei gibt es nach bisherigen Kenntnissen keine weiteren Verletzten. Womit dem Jugendlichen die Verletzung zugeführt wurde, war zunächst nicht bekannt, wie auch sein genaues Alter. Zuvor hatten die «Hamburger Morgenpost» und «Tag24» darüber berichtet.