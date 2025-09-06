Jugendlicher mit Stichwunde ins Krankenhaus gebracht

06. September 2025 12:04
Ein Jugendlicher wird bei einem Streit in Kaltenkirchen verletzt. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa
Kaltenkirchen (dpa/lno) –

Nach einem Streit im Kreis Segeberg ist ein Jugendlicher mit einer Stichverletzung im Bauch ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Polizei war in der Nacht auf Samstag in Kaltenkirchen ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen ausgebrochen. Laut eines Sprechers der Polizei gibt es nach bisherigen Kenntnissen keine weiteren Verletzten. Womit dem Jugendlichen die Verletzung zugeführt wurde, war zunächst nicht bekannt, wie auch sein genaues Alter. Zuvor hatten die «Hamburger Morgenpost» und «Tag24» darüber berichtet.

