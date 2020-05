Jugendlicher klettert auf Strommast: Stromschlag

Ein Fahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Kellinghusen (dpa/lno) – Beim Klettern auf einen Strommast ist ein Jugendlicher in Kellinghusen im Kreis Steinburg schwer verletzt worden. Er sei gemeinsam mit einem anderen jungen Mann am Freitagabend den Hochspannungsmast hinaufgeklettert, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Während der andere unversehrt wieder hinuntergekommen sei, habe der Jugendliche einen Stromschlag erlitten und eineinhalb Stunden kopfüber in acht Metern Höhe gehangen. Er wurde anschließend mit Hängetrauma und Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Für die Höhenrettung musste der Strom im Kellinghusener Bereich für mehrere Stunden abgeschaltet werden.