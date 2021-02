Jugendlicher in Bremer Neustadt zusammengeschlagen

Bremen (dpa/lni) – Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist in der Neustadt in Bremen von einer Gruppe zusammengeschlagen worden. Er kam seinem 13 Jahre alten Bruder am Samstagabend zur Hilfe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dieser sei zuvor im Park der Hochschule Bremen bespuckt und angepöbelt worden. Deshalb habe er seinen Bruder um Hilfe gebeten. Als dieser an der Hochschule eintraf, kamen laut Polizeiangaben bis zu 20 Jugendliche angerannt und prügelten auf ihn ein. Dabei traten sie ihm auch gegen den Kopf. Anschließend stieg die Gruppe in eine Straßenbahn und fuhr weg. Passanten alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

