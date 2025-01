Jugendlicher flüchtet mit Tempo 200 vor der Polizei

In Hildesheim flüchtet ein 17-Jähriger im Auto vor einer Polizeikontrolle – mit bis zu Tempo 200. (Symbolbild) Sarah Knorr/dpa

Hildesheim (dpa/lni) –

Kein Führerschein, mit Tempo 200 vor der Polizei geflohen und ein Strafverfahren: Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat sich eine rasante Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert.

Am späten Freitagabend hätten Beamte in Hildesheim einen Wagen kontrollieren wollen, dessen Beleuchtung nicht ordnungsgemäß funktionierte, teilte die Behörde mit. Der Fahrer allerdings ergriff mit seinem Wagen mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde die Flucht, ignorierte mehrere rote Ampeln und fuhr dann mit bis zu Tempo 200 in Richtung Hohenhameln im Landkreis Peine.

An der Verfolgung waren mehrere Streifenwagen beteiligt. Allerdings wurde die Verfolgung schließlich abgebrochen – der «oftmals unkontrollierten Fahrweise» des 17-Jährigen und der Gefahr für Unbeteiligte wegen. Später fand ein Streifenwagen den Fluchtwagen nach einem Unfall in Hohenhameln.

In der Nähe wurde der 17-Jährige angetroffen – der keinen Führerschein besitzt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.