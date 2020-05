Jugendlicher Einbrecher auf frischer Tat in Eutin ertappt

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Eutin (dpa/lno) – Die Polizei hat einen 17 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der beim Einbruch in eine Garage in Eutin im Kreis Ostholstein beobachtet worden war. Gegen den 17-Jährigen sei Haftbefehl wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und des Diebstahls mit Waffen erlassen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Lübeck am Mittwoch mit. Der junge Mann sitzte in der Jugendanstalt Schleswig in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll am 27. April gemeinsam mit einem noch flüchtigen Komplizen in die Garage eines Einfamilienhauses in Eutin eingebrochen sein. Außerdem werden dem 17-Jährigen weitere Einbrüche in Scharbeutz, Schönwalde und Eutin (alle Kreis Ostholstein) vorgeworfen. Bei zwei der Taten soll er nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch ein Messer dabei gehabt haben.

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei