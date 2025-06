Jugendlicher bei Angriff in Neuenbrook schwer verletzt

Neuenbrook (dpa/lno) –

Ein 17-Jähriger ist bei einem Messerangriff in einem Wohnhaus in Neuenbrook (Kreis Steinburg) schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 45 Jahre alter Syrer seinen Landsmann am Montag gegen 23.55 Uhr im Zuge eines Streits mit einem Messer angegriffen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten. Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht fest. Er befindet sich in Polizeigewahrsam. Die genauen Hintergründe werden noch ermittelt.

Der Jugendliche hatte in der Nacht rund eine Stunde nach der Tat mit einer Stichverletzung eigenständig ein Krankenhaus in Elmshorn aufgesucht. Er hatte zwei Begleiter dabei. Das medizinische Personal alarmierte umgehend die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.