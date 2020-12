Jugendlicher bedroht Kind in Stade mit Messer

Polizist in Uniform. Foto: Jens Büttner/zb/dpa

Stade (dpa/lni) – Mit einem Messer hat ein bislang unbekannter Jugendlicher in Stade einen zehn Jahre alten Jungen auf einem Schulhofgelände bedroht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, forderte der Täter das Kind am Vortag auf, stehen zu bleiben. Als der Junge mit seinem Rad wegfahren wollte, zog der Jugendliche ein Messer und beschädigte damit die Jacke des Kindes. Der Zehnjährige konnte flüchten. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war der nach Schätzungen etwa 15 Jahre alte Täter mit fünf weiteren männlichen Personen auf dem Schulhofgelände. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitteilung der Polizei