Jugendliche verletzen mit Böllern drei Menschen

Zetel (dpa/lni) –

Jugendliche haben in Zetel (Landkreis Friesland) mit einem Böller drei Menschen verletzt. Die drei Heranwachsenden haben einem Polizeisprecher zufolge am Morgen an dem Zentralen Omnibusbahnhof mehrere Feuerwerkskörper gezündet. Einer dieser Böller sei in die Richtung von drei Personen geworfen worden, die bei der darauffolgenden Explosion verletzt wurden.

Die Polizei hat die Tatverdächtigen bereits ermittelt. Dabei hätten sich bei ersten Vernehmungen Hinweise darauf ergeben, dass es solche Vorfälle bereits häufiger im Bereich des Busbahnhofes und Umgebung gegeben habe, hieß es. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und weist darauf hin, dass das Zünden oder Werfen von Böllern in der Nähe von Menschen zu schweren Verletzungen führen kann und eine Straftat ist.