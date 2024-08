Jugendliche verletzen 14-Jährigen mit Messer

Bremen (dpa/lni) –

Eine Gruppe Jugendlicher hat einen 14-Jährigen in Bremen unter anderem mit einem Messer verletzt. Zeugen hatten den Angriff am Samstag gesehen und den Notruf gewählt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten fanden den Verletzten, er hatte Prellungen und Schnittwunden und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nähe des Tatortes machten die Beamten drei Tatverdächtige aus. Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren wurden nach Angaben der Polizei vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden Strafanzeigen gestellt. Zu den genauen Hintergründen der Tat wird ermittelt.