Jugendliche quälen Vogel: Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (dpa/lni) –

Weil Jugendliche in Osnabrück einen Vogel gequält haben sollen, sucht nun die Polizei nach ihnen. Die zwei Verdächtigen sollen das Tier mit einer unbekannten Flüssigkeit besprüht und daraufhin in ein Loch geschubst haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Den Angaben nach beobachtete ein 12-Jähriger am Montagnachmittag die Tat.

Die misshandelte Dohle wurde demnach von der Tierrettung der Feuerwehr untersucht. Sie war unverletzt und konnte aus eigener Kraft wegfliegen. Die Verdächtigen sollen zwischen 16 und 17 Jahren alt sein. Einer der beiden habe helles Haar, ein blaues T-Shirt und eine helle Jeans getragen. Der zweite Verdächtige trug demnach braunes Haar, einen schwarzen Pullover und eine helle Jeans.