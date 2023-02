Jugendliche nach Verkehrsunfall gestorben

Göttingen (dpa/lni) –

Das bei einem Verkehrsunfall in Göttingen lebensgefährlich verletzte Mädchen ist tot. Die 15-Jährige sei in einer Göttinger Klinik gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Jugendliche war am Dienstagnachmittag vom Wagen eines 41 Jahre alten Fahrers erfasst worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die 15-Jährige die Straßenseite wechseln und wurde aus zunächst noch ungeklärter Ursache von dem Auto getroffen. Sie überlebte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern, eingetroffenen Rettungskräften und einer Notärztin nicht. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.

Die Ermittlungen dauern an. Unter anderem ordnete die Staatsanwaltschaft Göttingen an, den Unfallwagen zu beschlagnahmen.