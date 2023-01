Jugendliche lernen schreiben mit Nachwuchsautor

Göttingen (dpa) –

Von Samstag an können junge Autoren in Göttingen das professionelle Schreiben üben. Beim Litlab (kurz für Literaturlabor) werden Kinder ab elf Jahren von dem Nachwuchsautor Henrik Pohl angeleitet, wie die Veranstalter mitteilten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können demnach bei der zweitägigen Veranstaltung an bereits angefangenen Texten feilen oder Neues beginnen.

Autor Pohl, der die Kinder beim Schreiben unterstützt, hat unter anderem 2017 den Hamburger Literaturwettbewerb gewonnen. Er arbeitet aktuell selbst an seinem ersten Roman. Interessierte können den Angaben nach auch im Februar, März sowie April jeweils an einem Wochenende das kreative und literarische Schreiben üben.