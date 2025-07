Jugendliche immer länger im Internet unterwegs

Hamburgs Jugendliche sind in ihrer Freizeit laut einer Studie inzwischen im Schnitt täglich fünf Stunden online. (Symbolbild) Annette Riedl/dpa

Hamburg

Hamburgs Jugendliche sind immer länger und problematischer im Internet unterwegs. Betrug die freizeitorientierte Online-Zeit 2012 noch durchschnittlich 3,2 Stunden pro Tag, sind es inzwischen fünf Stunden, wie es in der am Dienstag veröffentlichten neuen Schulbus-Studie heißt. Gemäß der Compulsive Internet Use Scale (CIUS) – sie erfasst die Kernelemente von Internetabhängigkeit anhand von 14 Kriterien – könne inzwischen das Nutzungsverhalten von einem Viertel aller Jugendlichen als problematisch eingestuft werden. Das bedeute gegenüber dem Jahr 2021 eine Verdreifachung. Bei Computerspielen sei der Anteil auffälliger Jugendlicher von vier Prozent im Jahr 2009 auf sieben Prozent im vergangenen Jahr gestiegen.

Schulbus steht für Schüler*innen- und Lehrkräftebefragungen zum Umgang mit Suchtmitteln. Für die Studie wurden rund 1.700 Schülerinnen und Schüler befragt.