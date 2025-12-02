Jugendliche beschädigen Grabsteine auf jüdischem Friedhof

Auf dem jüdischen Friedhof in Cloppenburg wurden Grabsteine mit dem Einritzen von NS-Symbolen beschädigt – die Polizei hat zwei Jugendliche als Täter ermittelt. (Symbolbild) Lino Mirgeler/dpa

Cloppenburg (dpa/lni) –

Nach dem Einritzen von Hakenkreuzen auf mehreren Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Cloppenburg hat die Polizei zwei Jugendliche als mutmaßliche Täter ermittelt. Ein 17-Jähriger und ein 16-Jähriger räumten einer Polizeisprecherin zufolge im Zuge der Ermittlungen die Taten ein.

Auf die beiden Jugendlichen kamen die Ermittler, weil sich kurz nach der Tat im November zwei Zeuginnen bei der Polizei meldeten. Diese hatten eine Gruppe Jugendlicher auf dem Friedhof beobachtet, die sich an den Grabsteinen aufgehalten und den Hitlergruß gezeigt hatten.

Nach der Ermittlung der beiden Jungen habe es intensive und präventive Gespräche mit dem Staatsschutz-Kommissariat der Polizei gegeben, hieß es. Geplant sei nun, dass beide unter Beteiligung der Schule den Schaden an den Grabsteinen beheben sollen. Auch der Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen sowie das Fachkommissariat der Polizei seien darin eingebunden.