Jugendliche beschädigen Autos und Bushaltestelle in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Mehrere Jugendliche sollen in Bremen Autos und eine Bushaltestelle beschädigt habe. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, meldete eine Anruferin gegen kurz nach Mitternacht, dass die Jugendlichen eine Scheibe an einer Bushaltestelle im Stadtteil Horn-Lehe eingeschlagen hätten. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass die Gruppe auch Fahrzeuge beschädigen würde.

Die Polizei fahndete nach den Jugendlichen, konnte aber zunächst niemanden antreffen. Die Einsatzkräfte stellten mehrere Beschädigungen an Autos fest, bei denen meist die Scheiben eingeschlagen waren. Informationen zur Schadenshöhe gibt es bisher nicht. Die Ermittlungen der Polizei laufen.