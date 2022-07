Jugendliche aus Bremen seit eineinhalb Wochen vermisst

Bremen (dpa/lni) –

Ein 14 Jahre altes Mädchen aus Bremen wird seit rund eineinhalb Wochen vermisst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verließ die Jugendliche am 11. Juli nachmittags ihr Elternhaus und kam nicht mehr zurück. «Über ihr Handy meldete sie sich später und teilte mit, nun bei Freunden in einer Wohngemeinschaft zu wohnen», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise, wo sich die 14-Jährige aufhält. Das Mädchen ist demnach etwa 165 bis 170 Zentimeter groß, hat eine kräftige Statur und braune, schulterlange Haare. «Derzeit gehen wir nicht von einem Verbrechen aus», sagte ein Polizeisprecher.