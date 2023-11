Nordhorn (dpa/lni) –

Eine 15 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin ist bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim schwer verletzt worden. Ein Autofahrer habe beim Rechtsabbiegen die Jugendliche auf ihrem Roller übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Es kam zum Zusammenstoß und sie stürzte. Sie wurde am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.