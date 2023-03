Jugendliche attackieren Polizei bei Verschenkaktion

Hamburg (dpa) –

Versprochen wurden kostenlose Markenklamotten, doch die Mitteilung in den sozialen Medien stellte sich als falsch heraus: Aus Frust über einen Fake-Post haben Jugendliche in der Hamburger Innenstadt am Samstag Streit mit der Polizei gesucht. Die Beamten seien mit Flaschen und Böllern beworfen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Zuvor berichteten Medien.

Etwa 400 Jugendliche waren den Angaben nach in die Mönckebergstraße gekommen, weil sie auf kostenlose Kleidung hofften. Der Beitrag in den sozialen Medien habe sich jedoch als «absichtliche Falschmeldung» entpuppt, sagte der Polizeisprecher. «Es erschien niemand, der Klamotten verschenkte.» Die genauen Hintergründe des Fake Posts konnte er zunächst nicht erläutern.

Die Polizei habe mit massivem Kräfteeinsatz, diversen Hundeführern und 20 zusätzlichen Streifenwagen versucht, die Lage in den Griff und die Jugendlichen von der Straße zu bekommen, auch weil Busse teilweise nicht mehr durchkamen. Erst nach einiger Zeit sei es gelungen, die Jugendlichen zum Verlassen der Straße zu bewegen. Zwei Polizisten seien durch Böller- und Flaschenwürfe leicht verletzt worden, hätten aber ihren Dienst fortsetzen können.