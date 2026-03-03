Jugendherbergen: Weniger Klassen, mehr Familienurlaube

Bremen/Hannover (dpa/lni) –

Erholung und Ausflüge sind in den 51 Jugendherbergen in Niedersachsen und Bremen weiter gefragt. Die Häuser des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) registrierten im vergangenen Jahr fast genauso viele Gäste wie 2024, wie aus der Jahresbilanz der drei DJH-Landesverbände zwischen Nordsee und Harz hervorgeht. Damit sei ein «erfolgreiches Jahr 2025» verbucht worden.

Den deutlich größten Anteil an Übernachtungsgästen machen nach wie vor Schulklassen aus – allerdings verzeichneten die Herbergen insgesamt in diesem Bereich zuletzt einen leichten Rückgang. Familien buchten dagegen zusammengefasst etwas häufiger Auszeiten in den Jugendherbergen.

2025 verzeichneten die Jugendherbergen fast 1,1 Millionen Übernachtungen. Die Gästezahl ging im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück (minus 2,47 Prozent) auf rund 380.000.

Schulklassen kamen weniger

Bei Schulklassen verbuchten die Herbergen einen Rückgang um fast 5 Prozent. Als Gründe führt das Jugendherbergswerk eine verkürzte Klassenfahrtsaison durch späte Osterferien und die vorübergehende Schließung einiger Herbergen wegen Sanierungen an. Außerdem stellen die Jugendherbergen fest, dass die Größen von angemeldeten Klassen teils kurz vor der Anreise reduziert werden.

Bei Familienurlauben gab es dagegen ein leichtes Plus von 1,4 Prozent. Mehr Programme für Familien und Investitionen in die Aufenthaltsqualität, etwa am größten Jugendherbergsstandort auf Borkum, werden als Gründe angeführt.

Insgesamt sind Schulklassen in den Herbergen mit einem Anteil von 42,8 Prozent aber weiterhin die stärkste Gästegruppe. «Das unterstreicht unsere Rolle als anerkannte außerschulische Lernorte und freier Träger der Jugendhilfe», sagte der Geschäftsführer des DJH-Landesverbandes Unterweser-Ems, Oliver Engelhardt, in einer Mitteilung. Stark im Trend seien Teambuilding- und Outdoorprogramme, die die Herbergen anbieten.

Welche Herbergen schließen, wo investiert wird

Neben dem DJH Landesverband Unterweser-Ems betreiben die DJH-Verbände Nordmark (Region Cuxhaven bis Stade) und Hannover (Region zwischen Harz, Heide und Weser) die Häuser.

Die Herbergslandschaft veränderte sich zuletzt. Nachdem die Jugendherberge in Uelzen zum Jahresende 2025 dicht gemacht wurde, soll wegen eines hohen Investitionsbedarfs auch die Jugendherberge Wingst (Landkreis Cuxhaven) Ende der Saison 2026 geschlossen werden. Andere Herbergen wie etwa in Bremen, Borkum, Damme, Esens-Bensersiel, Lingen und Worpswede wurden in den vergangenen Jahren modernisiert. Diese Investitionen zeigten positive Effekte bei den Übernachtungszahlen, so das Jugendherbergswerk.