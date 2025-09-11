Jugendherbergen bieten Studierenden vergünstigte Zimmer an

Flensburg/Heide/Kiel (dpa/lno) –

Die Jugendherbergen in Kiel, Flensburg und Heide bieten jungen Menschen auf Wohnungssuche möblierte Zimmer zu vergünstigten Konditionen – inklusive WLAN, Frühstück, Bettwäsche und wöchentlicher Reinigung. Die Zimmer sind funktional ausgestattet mit Bett, Tisch, Stuhl und Schrank, wie der Landesverband Nordmark des Deutschen Jugendherbergswerks mitteilte. In allen drei Häusern gibt es keine Möglichkeit zum Selbstkochen. Weitere Mahlzeiten können aber hinzugebucht werden.

Gerade in einer Phase, in der WG-Zimmer zur Mangelware werden, sei es den Jugendherbergen wichtig, unkomplizierte und faire Alternativen für junge Menschen anzubieten, bis diese eine langfristige Unterkunft gefunden haben, sagte Landesverbandsgeschäftsführer Stefan Wehrheim.

«Studi-Deal» nicht nur für Studierende

Ihren «Studi-Deal» machen die Häuser dabei erstmals nicht nur Studierenden und Auszubildenden zugänglich. Auch junge Menschen, die einen Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales beziehungsweise Ökologisches Jahr absolvieren, sowie Praktikantinnen und Praktikanten können ein Zimmer erhalten. Das Angebot gilt den Angaben zufolge bei entsprechender Zimmerverfügbarkeit.

Voraussetzung für das vergünstigte Angebot ist die Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung oder eines Nachweises der Ausbildungs- oder Einsatzstelle sowie die Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk.