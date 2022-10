Jugendherberge auf Borkum nimmt Flüchtlinge aus Ukraine auf

Borkum (dpa/lni) –

Bis zu 500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in Kürze in der Jugendherberge auf der ostfriesischen Insel Borkum unterkommen. «Wir haben uns mit der Jugendherberge auf der Insel geeinigt, darüber sind wir sehr froh», sagte der Landrat des Landkreises Leer, Matthias Groote (SPD), am Mittwoch in einer Mitteilung. Demnach steht die Einrichtung von Mitte Oktober bis Ende März 2023 als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung. Die ersten Vertriebenen sollen an diesem Freitag mit der Fähre anreisen. Wie in vielen Kommunen fehlt auch in Ostfriesland ausreichend Wohnraum, um Geflüchtete unterzubringen.

Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilte, sollen in der Jugendherberge nur Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterkommen. «Asylbewerber aus anderen Ländern werden weiterhin auf die Städte und Gemeinden auf dem Festland verteilt», teilte der Kreis mit. Die Jugendherberge soll sich auch um die Verpflegung der Flüchtlinge kümmern. Von Anfang März 2023 sollen die Geflüchteten dann laut der Kreisverwaltung auf das Festland zurückkehren.

Bereits in den Jahren 2015 und 2016 hatte der Landkreis Leer Flüchtlinge in der Jugendherberge der Insel untergebracht. Die Jugendherberge mit mehr als 700 Betten ist nach Angaben der Insel eine der größten in Deutschland.

Von Dezember vergangenen Jahres bis Ende März dieses Jahres wurden auch schon in den Herbergen in Aurich, Emden und Bad Zwischenahn Flüchtlinge untergebracht, um die Erstaufnahmeeinrichtungen in der Corona-Pandemie zu entlasten.