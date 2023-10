Jugendherberge als Unterkunft für Geflüchtete hergerichtet

Schleswig (dpa/lno) –

Die Stadt Schleswig hat die Jugendherberge als Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete hergerichtet. Die ersten rund 40 Bewohner sollen am 13. November einziehen, sagte der Integrationsbeauftragte der Stadt, Haidar Chahrour, am Montag. Bisher hätten die Geflüchteten direkt in private Mietverhältnisse gebracht werden können. Aber nun gebe es keinen freien Wohnraum mehr. Daher wurde die Jugendherberge an die Bedürfnisse der Unterzubringenden angepasst. So gibt es in der alten Großküche beispielsweise nun mehrere Kochstellen und Kühlschränke, damit sich die Geflüchteten selbst versorgen können. Mehrbettzimmer sollen mit maximal zwei Menschen belegt werden.