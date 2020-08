Jugend- und Familieneinrichtungen in Not: Knapp 30 Millionen

Euro-Banknoten. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersächsische Jugend- und Familienbildungseinrichtungen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, können jetzt auf Hilfe vom Land hoffen. Insgesamt werden dafür 29,8 Millionen Euro bereitgestellt, teilte das Sozialministerium am Freitag mit. «Dieses Sofortprogramm ist wichtig, damit all diejenigen, die aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus in existenzielle Schwierigkeiten geraten sind, ihren Betrieb fortführen können. So sichern wir den künftigen Erhalt dieser wichtigen Angebote», sagte Sozialministerin Carola Reimann (SPD). Die Träger dieser Einrichtungen können eine Förderung ab sofort online beim Landessozialamt beantragen.

Hinweise für die Förderung