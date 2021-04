Judo-EM: Zwei Hamburgerinnen kämpfen um Medaillen

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg ist mit zwei Judokas bei den Europameisterschaften in Lissabon (16. bis 18. April) vertreten. Der Deutsche Judo-Bund berief bei den Frauen die deutsche Meisterin Renée Lucht von der HT 16 in der Klasse über 78 Kilogramm und Mascha Ballhaus (bis 52 Kilogramm) vom TH Eilbeck in sein Aufgebot. Insgesamt will der DJB mit 18 Aktiven anreisen. Die Auslosung für die Wettkämpfe wird am 15. April vorgenommen. Ballhaus muss bereits am ersten Tag auf die Matte, Lucht tritt erst am Abschlusstag an.

