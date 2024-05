Jubiläumsausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg beginnt

Am Kunstmuseum Wolfsburg hängt der Schriftzug des Museums. Christophe Gateau/dpa

Wolfsburg (dpa/lni) –

Das Kunstmuseum Wolfsburg feiert sein 30-jähriges Bestehen am: Am Samstag wurde dort eine Jubiläumsausstellung eröffnet. Sie trägt den Titel «Welten in Bewegung». Bis zum 4. August zeigt das Haus Highlights aus seiner hochkarätigen Sammlung, darunter auch neue Schenkungen.

In der Ausstellung sind auch fünfzehn historische Werke aus dem Braunschweiger Herzog Anton Ulrich-Museum zu sehen, die zeitgenössischen Gemälden, Skulpturen und Installationen internationaler Künstlerinnen und Künstler gegenübergestellt werden.

Dabei werde die Zeitlosigkeit vieler Themen deutlich, sagte der Kurator der Schau, Holger Broeker. Die Ausstellung wirft Blicke auf Themen wie Körper, Sexualität und Identität, auch um gesellschaftliche Werte wie Freiheit und Gleichberechtigung geht es. Zum Jubiläum des Museums gibt es am Wochenende auch ein Fest mit Musik, Gesprächen, Präsentationen und Führungen.

Das Kunstmuseum Wolfsburg präsentierte seit seiner Eröffnung im Jahr 1994 mehr als 150 Einzel- und Themenausstellungen. Zu sehen waren etwa auch Werke von Cindy Sherman und Andy Warhol. Die eigene Sammlung zeitgenössischer Kunst besteht inzwischen aus über 1000 Werken von mehr als 140 Künstlerinnen und Künstlern.