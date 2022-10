Jubiläum des Ohnsorg Studios: «Altes Land» von Dörte Hansen

Hamburg (dpa/lno) –

Zu seinem 10-jährigen Jubiläum zeigt das Ohnsorg Studio von Samstag (29. Oktober) an bis zum 18. Januar das Theaterstück «Altes Land» nach dem Bestsellerroman von Dörte Hansen. Die Theaterfassung auf Hoch- und Plattdeutsch sei nur für die kleine Studiobühne und in enger Zusammenarbeit mit der Autorin entstanden, teilte das Ohnsorg-Theater am Dienstag in Hamburg mit. Die norddeutsche Geschichte über Heimat, Flucht und Identität inszeniert Julia Bardosch, die drei Rollen von Mutter, Tochter und Nichte übernehmen Kerstin Hilbig, Ruth Marie Kröger und Kristina Nadj.

Die Studiobühne mit 70 Plätzen widmet sich seit ihrer Gründung insbesondere dem Kinder- und Jugendtheater. Bei allen Inszenierungen liege der Fokus auf dem Spiel mit der plattdeutschen Sprache, denn Plattdeutsch sei ein wichtiger Teil der norddeutschen Kultur und kann regionale Identität stiften, teilte das Theater mit. Ein besonderer Reiz entstehe dabei durch das Prinzip der Zweisprachigkeit, also eine Kombination aus hochdeutschen und plattdeutschen Passagen, die spielerisch und fantasievoll ineinandergreifen.

Stücke wie «Lütt Aant – Ente, Tod und Tulpe» nach dem Bilderbuch von Wolf Erlbruch, «Leonce un Lena» von Georg Büchner oder Erich Kästners «Pünktchen un Anton» locken Schulklassen, Familien, Kinder- und Jugendgruppen in den Zuschauerraum. Bei «Goot gegen Noordwind» von Daniel Glattauer oder «Buten vör de Döör» von Wolfgang Borchert können auch erwachsene Zuschauer einen Zugang zur plattdeutschen Sprache finden.